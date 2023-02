Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium, i bianconeri scenderanno in campo con l’obiettivo di prolungare la loro striscia di vittorie (dopo quelle contro Lazio e Salernitana). Un compito non facile contro l’ostica viola ma neppure impossibile, visto il momento di forma che sta vivendo la squadra di Italiano. Ancora assente Paul Pogba, frenato dagli infortuni in questa stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 12 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS:Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

FIORENTINA:Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Kouame.