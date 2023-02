Tabellone Atp Montpellier 2023: Jannik Sinner seconda testa di serie, presente anche Sonego

Il tabellone dell’Atp 250 di Montpellier 2023, torneo in programma dal 6 al 12 febbraio nella città francese. A guidare il seeding è il danese Holger Rune, seguito da Jannik Sinner. L’azzurro, seconda testa di serie e già al secondo turno in virtù di un bye, tornerà in campo dopo la sconfitta agli ottavi dell’Australian Open contro Tsitsipas e andrà a caccia di punti. Ai nastri di partenza anche un altro azzurro, Lorenzo Sonego. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP MONTPELLIER 2023

PRIMO TURNO

(1) Rune bye

Huesler vs (WC) Van Assche

Basilashvili vs Lestienne

Barrere vs (6) Bublik

(3) Coric bye

Q vs Rinderknech

Cressy vs Q

M.Ymer vs (7) Ruusuvuori

(5) Davidovich Fokina vs (WC) Humbert

Q vs Halys

(WC) Fils vs Gasquet

(4) Bautista Agut bye

(8) Bonzi vs Sonego

Krajinovic vs Karatsev

Fucsovics vs Q

(2) Sinner bye