Premier League 2022/2023, il Manchester United vola: 2-0 al Leeds

Il Manchester United espugna Elland Road e batte il Leeds 2-0. La squadra di Ten Hag sale a 46 punti in classifica e supera per ora il Manchester City (che ha due gare da giocare). La partita è equilibrata per 80′. Poi lo United si sblocca e rischia persino di dilagare. All’80’ Shaw crossa dalla sinistra, Rashford è solo in area e di testa firma l’1-0. All’85’ arriva il 2-0: Garnacho sguscia via sulla fascia mancina, si accentra e batte Meslier sul suo palo. Nel recupero c’è spazio anche per due gol annullati: l’esultanza di Rashford e Weghort è gelata dal var per un fuorigioco. Il Leeds resta pericolosamente quartultimo, ad una lunghezza di vantaggio dall’Everton terzultimo (con una partita in meno).