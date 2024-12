Le formazioni ufficiali di Inter-Parma, partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. I nerazzurri tornano in campo dopo il rinvio della gara contro la Fiorentina e inseguono i tre punti per restare in scia della capolista Napoli. Insidioso ma assolutamente alla portata l’impegno casalingo contro il Parma, reduce dalla bella vittoria contro la Lazio ma sulla carta non in grado di poter impensierire la squadra di Inzaghi. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): 31 Suzuki; 20 Hainaut, 15 Delprato, 4 Balogh, 14 Valeri; 19 Sohm, 16 Keita; 98 Man, 22 Cancellieri, 28 Mihaila; 13 Bonny. A disposizione: 1 Chichizola, 40 Corvi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 23 Camara, 26 Coulibaly, 27 Hernani, 46 Leoni, 61 Haj, 77 Di Chiara. Allenatore: Fabio Pecchia.