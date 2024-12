Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025, in programma alle 12:30 di domenica 8 dicembre nella cornice dello stadio Franchi. Una partita non certo banale, la prima in campionato (nel mezzo anche quella in Coppa Italia con l’Empoli) dal malore occorso ad Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. La squadra viola vuole ripartire con i tre punti, ma dovrà vedersela con i sardi, tredicesima in classifica con 14 punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

FIORENTINA – Tutti i pensieri sono per Bove, ma si torna a giocare e a centrocampo toccherà ad Adli e Colpani. Colpani, Beltran e Gudmundsson alle spalle di Kean.

CAGLIARI -Zortea, Viola, Luvumbo a supporto di Piccoli. Marin e Makoumbou a centrocampo. Luperto e Mina i leader della difesa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean.

Ballottaggi: Gudmundsson 55% – Sottil 45%

Indisponibili: Richardson, Bove

Squalificati: –

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli

Ballottaggi: Viola 55% – Gaetano 45%, Marin 55% – Adopo 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –