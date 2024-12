Si conclude l’avventura in Qatar per le due coppie italiane impegnate nelle Beach Pro Tour Finals di Doha e volge al termine la carriera di Paolo Nicolai. Il campione azzurro, in coppia con Samuele Cottafava, è stato quest’oggi sconfitto nell’ultimo incontro della pool A per 2-0 (21-16, 21-16) dai tedeschi Ehlers/Wickler, che al termine del match hanno reso omaggio a Nicolai. Fuori dai giochi anche Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: le due nostre rappresentanti hanno chiuso il girone con una vittoria e tre sconfitte, cedendo oggi nell’ultimo match per 2-0 (21-10, 21-15) alle statunitensi Cannon/Kraft.