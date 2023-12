Formazioni ufficiali Inter-Lecce, Serie A 2023/2024

Inter e Lecce si sfidano oggi nella diciottesima giornata della Serie A 2023/2024, con calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 a San Siro. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono un’altra vittoria per confermare l’allungo in vetta alla classifica, ma i salentini allenati da D’Aversa arrivano al Meazza senza niente da perdere dopo un ottimo avvio di campionato che ha permesso ai pugliesi di essere già a quota 20 punti con otto lunghezze di margine sul terzultimo posto. Di seguito le scelte dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Arnautovic

Lecce: Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Oudin, Gonzalez, Ramadani, Banda, Piccoli, Strefezza