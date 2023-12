Pagelle Torino-Udinese 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Torino-Udinese 1-1, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Un punto a testa per le due squadre, che salgono rispettivamente a 24 e 14 punti in classifica. La squadra di Cioffi è la formazione che ha pareggiato più gare nella Serie A 2023/24: 11 in totale –

almeno due più di ogni altra squadra.

La prima occasione è di Lucca che al 12′ stacca di testa su cross di Ebosele e trova l’esterno della rete. Sei minuti dopo il Torino risponde con una conclusione dalla distanza di Ilic, ma Silvestri si allunga e devia. Lucca è il più vivace dei suoi, al punto che al 41′ è lui a provarci con una rovesciata che termina a lato. Nel complesso però è il Torino a comandare il gioco.

La partita è bloccata e il secondo tempo offre ancor meno occasioni. Al 67′ ci prova Zapata, ma di testa non inquadra lo specchio. All’81’ è l’Udinese a passare in vantaggio. Ferreira dalla destra crossa in area sul primo palo. Zarraga brucia Tameze e gira in rete, con Milinkovic-Savic che non sembra essere esente da colpe. Come non è esente da colpe Silvestri che all’89’ legge male un cross sbagliato di Ilic, che firma l’1-1.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 5.5; Tameze 5,5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Soppy 5 (59′ Vojvoda 6), Ricci 6, Ilic 7, Lazaro 6; Vlasic 5.5 (75′ Radonjic 6); Sanabria 5.5, Zapata 6.

In panchina: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Djidji, Gineitis. All. Juric 6

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 5; Ferreira 6.5, Perez 6, Kristensen 6; Ebosele 6 (78′ Success sv), Samardzic 5.5 (71′ Zarraga 7), Walace 6, Lovric 6, Kamara 6 (71′ Ehizibue sv); Pereyra 6; Lucca 6 (78′ Thauvin sv).

In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele, Pafundi. All. Cioffi 6

Arbitro: Fabbri 6

RETI: 81′ Zarraga, 89′ Ilic.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kamara, Sanabria, Lucca, Vojvoda. Angoli: 8-2. Recupero: 2′ pt, 4′ st.