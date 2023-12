Fulham-Burnley, Rebecca Welch diventa la prima donna ad arbitrare un match di Premier League

Rebecca Welch quest’oggi è diventata, in Fulham-Burnely, la prima donna ad arbitrare una partita della Premier League. A Craven Cottage la quaratenne aveva già arbitrato come quarto ufficiale di gara il mese scorso la sconfitta del Fulham per 1-0 contro il Manchester United. Nel 2021, il fischietto inglese era entrata nella storia diventando la prima donna ad arbitrare una partita professionistica nel Regno Unito, una partita di League Two tra Port Vale e Harrogate. Da allora ha arbitrato partite di Championship e FA Cup fino al debutto odierno. Volto noto della Super League femminile inglese, ha arbitrato anche la Coppa del Mondo femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda.