Formazioni ufficiali Inter-Juventus, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra di Simone Inzaghi, vincitrice della Supercoppa, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare la diciottesima vittoria in campionato e allungare sulla diretta avversaria per lo Scudetto. I bianconeri sono infatti secondi in classifica ad un solo punto dai nerazzurri e non vogliono certo sprecare l’occasione. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di domenica 4 febbraio. Chi si aggiudicherà la vittoria? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.