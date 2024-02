Atalanta, Ederson ammonito contro la Lazio: era diffidato, squalificato col Genoa

Il centrocampista dell’Atalanta, Ederson salterà la prossima sfida col Genoa per squalifica. L’ex Salernitana al 78′ del match con la Lazio è stato ammonito ed è un giallo pesante perché era in diffida. L’altro calciatore diffidato in casa bergamasca è Zappacosta. Uno stop pesante anche per la Lazio che nella prossima giornata sarà costretta a rinunciare a Rovella. Per Gasperini e Sarri sono previsti quindi cambi di formazione a centrocampo.