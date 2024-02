Parigi 2024, Ucraina pubblica elenco di atleti russi e bielorussi pro guerra

Il CIO ha garantito un paio di mesi fa – in linea generale – la presenza di atleti russi e bielorussi ai prossimi Giochi di Parigi sotto lo status di neutrali. Questo a condizione che l’atleta non abbia sostenuto attivamente l’invasione dell’Ucraina. E allora il ministro ucraino dello sport ha pubblicato sul proprio sito un lungo elenco di russi e bielorussi, fra dirigenti e atleti, che si sono schierati a favore. L’elenco comprende 52 sport, non tutti olimpici, con una mini-scheda per ciascun nome, fra i quali figurano anche atleti non più in attività come la stella del pattinaggio Evgeniy Plushenko o l’ex regina dell’asta Elena Isinbaeva.