MotoGP, Gp Argentina. Alex Marquez in pole: “Perfetto con il bagnato, ma non abbiamo ritmo per vincere”

Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini ha conquistato la prima pole della carriera nel Gran Premio d’Argentina 2023, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo partirà quindi davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. “Sono contento per me e per il grande lavoro del team, il setup bagnato era perfetto anche se nella Q2 la situazione era molto difficile – ha spiegato Marquez dopo le qualifiche – Non abbiamo il ritmo per vincere, possiamo entrare nella top-7. Devo solo esserne convinto e riuscire a essere veloce.”