Formazioni ufficiali Genoa-Atalanta: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris sfida importante sia per il Grifone, che cerca punti salvezza dopo un’ottima prima metà abbondante di stagione e la Dea che invece sta lottando in modo concreto per il quarto posto e dunque per la Champions. Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 11 febbraio, di seguito ecco le scelte dei due tecnici, Alberto Gilardino e Gian Piero Gasperini.

GENOA: Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez, Sabelli, Badelj, Malinovskyi, Strootman, Frendrup, Gudmundsson, Retegui

ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Holm, de Roon, Pašalić, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca