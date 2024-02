Premier League 2023/2024: Arsenal esagerato, sotterra 0-6 il West Ham nel derby londinese

Prestazione maiuscola dell’Arsenal nella ventiquattresima giornata di Premier League 2023/2024 e a farne le spese è il West Ham in un derby londinese al London Stadium destinato a restare ben impresso nella memoria collettiva. La squadra di Mikel Arteta, infatti, strapazza gli Hammers di David Moyes con un pesantissimo 0-6, al termine di una partita senza storia e nella quale i Gunners, oggi in maglia fluo, hanno spadroneggiato dall’inizio alla fine. Con questi tre punti arriva un’altra vittoria per i vicecampioni d’Inghilterra in carica, vale il terzo posto a ma a sole due lunghezze dall’attuale capolista Liverpool in attesa che il Manchester City si riporti in pari, mentre i padroni di casa restano ancorati all’ottavo posto e stanno vivendo un momento di crisi, visto che non vincono da oltre un mese. Era il 28 dicembre e ironia della sorte si trattava dello 0-2 sul campo proprio dell’Arsenal.

I ragazzi di Arteta partono fortissimo e dopo mezzora raccolgono i frutti grazie al gol di Saliba al 32′. Il finale di frazione, prima dell’intervallo, è a dir poco surreale: segnano in pochi minuti, dal 41′ al 45′, Saka su rigore, Gabriel e Trossard, e il punteggio assume proporzioni devastanti. Nel secondo tempo è amministrazione pura degli ospiti, che comunque arrotondando il risultato contro i concittadini: Saka per la doppietta personale, poi Rice e il finale è in parata con un 6-0 che ricorda un set tennistico con bagel più che una partita di calcio.