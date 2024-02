Highlights e gol West Ham-Arsenal 0-6: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 6

Il video con gli highlights e i gol di West Ham-Arsenal 0-6, match valido per la ventiquattresima giornata della Premier League 2023/2024. Devastante prestazione dei Gunners, che si portano a -2 dalla vetta grazie a una partita straordinaria nel derby di Londra al London Stadium. Nel punteggio tennistico, un bagel, doppietta di Saka e gol di Saliba, Gabriel, Trossard e Rice. Momento no per i padroni di casa che non vincono da un mese e sono ottavi in classifica. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.