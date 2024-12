Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Palladino vuole continuare a sognare e va a caccia della vittoria per raggiungere momentaneamente l’Inter in terza posizione. Il Cagliari non è un avversario da sottovalutare, ma partirà sfavorito al Franchi. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA: De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Cataldi, Adli, Ikone, Beltran, Sottil, Kouame

CAGLIARI: Sherri, Zappa, Luperto, Mina, Obert, Augello, Zortea, Makoumbou, Marin, Viola, Piccoli