Le designazioni arbitrali per le partite delle italiane del martedì di Champions League. Sta per cominciare la sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club con partite tutte da gustare. Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere Atalanta-Real Madrid: il fischietto è considerato uno dei migliori arbitri a livello europeo e verrà coadiuvato dagli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, il quarto ufficiale è Karol Arys mentre al Var lavoreranno Tomasz Kwiatkowski ed il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins.

Sarà invece lo sloveno Slavko Vincic a dirigere Bayer Leverkusen-Inter di martedì sera, il fischietto sarà aiutato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, il quarto ufficiale designato è Matej Jug. Al Var lavorerà Alen Borošak.

C’è anche Italia in questo martedì di Champions League visto che Maurizio Mariani dirigerà Lipsia-Aston Villa coadiuvato dagli assistenti Alessandro Gallatini e Daniele Bindoni, a bordo campo ci sarà Matteo Marchetti come quarto ufficiale mentre al Var lavoreranno Aleandro Di Paolo e Daniele Chiffi.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

BAYER 04 LEVERKUSEN (GER) – FC INTERNAZIONALE MILANO (ITA)

Referee: Slavko Vinčič SVN

Assistant Referee 1: Tomaž Klančnik SVN

Assistant Referee 2: Andraž Kovačič SVN

Fourth Official: Matej Jug SVN

Video Assistant Referee: Alen Borošak SVN

Assistant Video Assistant Referee:

UEFA Referee Observer: Alexandru Deaconu ROU

UEFA Delegate: Zgjim Sojeva KOS

ATALANTA BC (ITA) – REAL MADRID CF (ESP)

Referee: Szymon Marciniak POL

Assistant Referee 1: Tomasz Listkiewicz POL

Assistant Referee 2: Adam Kupsik POL

Fourth Official: Karol Arys POL

Video Assistant Referee: Tomasz Kwiatkowski POL

Assistant Video Assistant Referee: Tiago Bruno Lopes Martins POR

UEFA Referee Observer: Fredy Fautrel FRA

UEFA Delegate: Arturs Gaidels LVA

RB LEIPZIG (GER) – ASTON VILLA FC (ENG)

Referee: Maurizio Mariani ITA

Assistant Referee 1: Alessandro Giallatini ITA

Assistant Referee 2: Daniele Bindoni ITA

Fourth Official: Matteo Marchetti ITA

Video Assistant Referee: Aleandro Di Paolo ITA

Assistant Video Assistant Referee: Daniele Chiffi ITA

UEFA Referee Observer: Vlado Svilokos CRO

UEFA Delegate: Pat Duffy IRL