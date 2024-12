Alessandro Nesta, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Udinese: “Il 4-0 in Coppa Italia fa male a tutti. Ho fatto scelte molto rischiose perché ho bisogno di più calciatori possibili a disposizione, ma pensavamo che anche il Bologna facesse delle rotazioni. Non cerco alibi, ma vado per la mia strada, consapevole che le prossime partite saranno difficili. La presenza dei tifosi al centro sportivo ci ha fatto piacere, sono venuti a incoraggiarci“.

“Mercato? Dovremo fare qualcosa per rinforzare la squadra. Abbiamo delle lacune come tutte le squadre, ne stiamo parlando. E’ necessario fare ragionamenti quando succedono infortuni gravi come quello di Gagliardini – ha aggiunto Nesta, che poi ha parlato dei singoli – Maldini ha recuperato, anche Birindelli è al 100%. Vignato sta così così, mentre Sensi è in via di recupero. Con lui e Pessina a disposizione avremo più alternative. Ciurria? Non ha sentito dolore dopo la partita ed è un grande obiettivo“.

L’allenatore dei brianzoli ha poi proseguito: “La nostra forza è la difesa, ma dobbiamo migliorare anche in avanti perché abbiamo sbagliato tanto nelle ultime gare. Devo convincere i miei giocatori ad avere il gusto di far male all’avversario“. Infine, sul rinnovo di Petagna: “E’ stato un grande gesto da parte sua“.