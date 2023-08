Serie A 2023/2024: costi e prezzi abbonamento Dazn e Sky, quanto si paga per vedere le partite

Si avvicina ormai la Serie A 2023/2024 ed è tempo di andare a riepilogare, in modo definitivo, i prezzi e i costi dell’abbonamento a Dazn, o in alternativa a Sky, vale a dire le due emittenti che con modalità diverse trasmettono le partite del campionato italiano. Partiamo da Dazn, che detiene i diritti tv per l’esclusiva di sette partite su dieci per ciascuna delle trentotto giornate e la co-esclusiva delle altre tre. 380 incontri in diretta, 264 di questi in esclusiva assoluta.

Con un piano Standard a partire da 30.99 euro al mese, sarà possibile guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. L’app Dazn potrà essere registrata su al massimo sei dispositivi. Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, si paga di mese in mese con 12 rate da €30,99 al mese. E con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si paga €299 pari a €24,99 al mese con un risparmio di €16 al mese rispetto al piano mensile per un totale di €192 all’anno. Mantenendo invece la facoltà di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di €40,99 al mese.

A partire da 45.99 € al mese vi è invece il piano Plus: consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all’App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, si paga di mese in mese con 12 rate da €45.99 al mese. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si paga €449 all’anno pari a €37,42 al mese con un risparmio di oltre €18 al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre €222 all’anno. Mantenendo invece la facoltà di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di €55.99 al mese.