Napoli campione dal divano? Domenica 30 aprile può già festeggiare, tutti gli scenari

Napoli campione dal divano? E’ questo lo scenario più probabile per gli azzurri, visto che basterebbero tre risultati ben precisi tra questo turno di campionato e il successivo. Alle ore 14.15 (o poco dopo, considerando il recupero) di domenica 30 aprile, infatti, gli azzurri potrebbero festeggiare lo scudetto senza giocare, seduti comodamente sul divano o magari a Castel Volturno riuniti per la grande festa.

Come? Molto semplice, si fa per dire. Gli azzurri di Spalletti, intanto, dovrebbero battere la Juventus, che potenzialmente è la squadra che può chiudere col numero più alto di punti al di là degli azzurri, vale a dire 83 se dovesse vincerle tutte. Con un successo nello scontro diretto di stasera, però, i partenopei avrebbero poi bisogno di appena cinque punti in sette partite per la festa matematica, e tornerebbe in gioco la Lazio come rivale numero uno. Sabato prossimo, c’è Napoli-Salernitana, agguantando i tre punti in quella sfida ne resterebbero due da conquistare di margine rispetto alla seconda (con cui ha scontri diretti in parità): i biancocelesti di Sarri giocheranno domenica all’ora di pranzo in casa contro l’Inter e se non riusciranno a vincere, porterebbero il Napoli a laurearsi campione d’Italia con sei giornate d’anticipo.