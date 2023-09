Vuelta 2023, risultati e classifica ottava tappa: ordine di arrivo, vince Roglic su Evenepoel

Primoz Roglic vince l’ottava tappa della Vuelta 2023, la Dénia a Xorret de Catí di 165 km, una frazione ricca di saliscendi con diversi GPM e l’arrivo anche questo in quota. Una lunga fuga a trenta caratterizza gran parte della corsa odierna, da segnalare l’allungo di De Gendt che viene però raggiunto da altri quattro corridori e poi un continuo rimescolamento di carte fino all’intenso finale. Nell’ultima salita i big riprendono gli ultimi fuggitivi rimasti, Kuss allunga ma non va fino in fondo, conscio di aver già preso la maglia rossa, a quel punto il duello fino all’arrivo è tra i big: arrivano insieme Evenepoel, Vingegaard e Roglic, la vittoria va allo sloveno che regola il belga e vince per la tredicesima volta in stagione. Di seguito ecco la top-10 di oggi.

Ordine di arrivo ottava tappa Vuelta 2023