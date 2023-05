Torino, il 4 maggio intitolazione del parco di Piazza Tancredi a Valentino Mazzola

Dopo la trasferta di Genova contro la Sampdoria, il Torino tornerà nel capoluogo piemontese per celebrare una delle sue più grandi bandiere, ossia Valentino Mazzola. Nella giornata di giovedì 4 maggio infatti verrà intitolato a Mazzola parco situato all’interno di piazza Tancredi Galimberti (Borgo Filadelfia). Il 4 maggio in casa Torino non è una data qualunque: infatti nello stesso giorno del 1949 si ricorda il dramma dell’aereo caduto in quel di Superga. Valentino Mazzola all’epoca era il capitano del Grande Torino.

Alla cerimonia saranno presenti l sindaco Stefano Lo Russo; Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale e della commissione Toponomastica; Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8; Stella Mazzola, nipote di Valentino; Urbano Cairo, presidente del Torino FC 1906. Al termine della cerimonia, il cappellano del Torino FC 1906, Don Riccardo Robella, benedirà la targa.