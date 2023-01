Pique risponde a Shakira: arriva alla Kings League su una Twingo

Proseguono senza sosta le provocazioni tra Piqué e Shakira. Tutto, come ormai è ben noto, è partito dal testo della nuova canzone della cantante colombiana, in cui riferendosi all’ex difensore spagnolo diceva: “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio”. Ieri Piqué ha annunciato una partnership con l’azienda Casio per la sua Kings League, e oggi si è presentato al quartier generale con una Twingo.