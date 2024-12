Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Ottimo momento di forma per gli orobici, che hanno sbancato l’Olimpico nell’ultimo turno e continuano a sognare lo scudetto. Al momento soltanto il Napoli li precede, ma le otto vittorie consecutive sono un chiaro segnale. Attenzione però al Milan, reduce da tre successi di fila (seppur contro rivali di secondo piano come Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo) e determinato a prolungare questa striscia di risultati positivi. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-MILAN

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere, Lookman

MILAN: Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata