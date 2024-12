Alex Insam e Francesco Cecon non sono riusciti a superare il turno di qualificazione nella prima prova sul trampolino Hs134 di Wisla, in Polonia, terza tappa della Coppa del mondo di salto con gli sci. In particolare, Insam ha chiuso in 52esima posizione con 90,3 punti, uno in meno rispetto all’ultima posizione utile, la 50esima. Più staccato, invece, Cecon, 55esimo con 81 punti. I due azzurri, quindi, non saranno presenti nella prova di domani, ma torneranno sul trampolino domenica 8 dicembre alle 13:45 per le qualificazioni alla seconda prova.