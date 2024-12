Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Sudtirol, valida per la 16^ giornata della Serie B 2024/2025. Sette turni senza vittorie per la squadra di casa, che però è in piena corsa per i playoff tanto che occupa la nona posizione. Momento di forma da incubo invece per il club di Bolzano, reduce da quattro sconfitte di fila (otto nelle ultime dieci gare) e alla ricerca di una scossa per invertire il trend stagionale. Di seguito le scelte dei due allenatori.

JUVE STABIA: Thiam, Folino, Bellich, Varnier, Mussolini, Leone, Buglio, Fortini, Piscopo, Candellone, Adorante

SUDTIROL: Poluzzi, Kofler, Ceppitelli, Masiello, El Kaouakibi, Mallamo, Arrigoni, Molina, Rover, Merkaj, Odogwu