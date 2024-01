Coppa d’Africa 2024: stecca anche il Camerun, solo un pari contro la Guinea in dieci

Stecca anche il Camerun all’esordio in Coppa d’Africa 2024. Nel girone C, la formazione di Rigobert Song non apre bene il proprio cammino nella competizione continentale africana e non va oltre uno scialbo 1-1 contro la Guinea, in rimonta ma contro un’avversaria ridotta in dieci uomini per tutto il secondo tempo. Al vantaggio di Bayo, siglato al 10′, ha risposto al 51′ Magri, al triplice fischio è un punto per parte e così al primo posto in solitaria resta il Senegal che oggi ha nettamente battuto il Gambia.

Nel primo tempo parte bene la formazione il cui capitano è Zambo Anguissa del Napoli e senza Onana che è atterrato a 200 km dalla sede della partita col suo jet privato, ma al 10′ la doccia fredda: Bayo trova la conclusione perfetta e porta in vantaggio i guineani. I ragazzi di Diawara sembrano poter controllare agevolmente il vantaggio fino all’intervallo, ma proprio a pochi secondi dalla fine della prima frazione c’è l’episodio che cambia le sorti dell’incontro: Kamano commette un bruttissimo fallo e viene espulso, così nella ripresa gli Elefanti devono giocare in dieci e già al 51′ i Leoni Indomabili pareggiano i conti grazie a Frank Magri. L’assalto dell’ultima mezzora non produce risultati per quella che in teoria era la nazionale favorita per la vittoria e arriva un pari che rischia di complicare il cammino nella competizione.