MotoGP GP Italia 2023, Quartararo: “Sabato sarà la giornata più importante per noi”

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, alla vigilia del Gran Premio d’Italia 2023, ha parlato in conferenza stampa: “Arriviamo al Mugello in una situazione diversa rispetto al passato, adesso abbiamo meno velocità e meno podi, cercheremo di fare del nostro meglio per lottare. Il sabato sarà la giornata più importante per noi, spero di fare una buona qualifica. Stiamo faticando molto di più rispetto al passato, sicuramente devo migliorare, devo trovare un modo diverso di lottare in pista, smetteremo di toccare la moto, cercheremo di fare qualcosa con l’assetto che abbiamo, sperando che funzioni”.

“Il feeling che abbiamo con la moto quest’anno è diverso, ci manca qualcosa in curva, che era il nostro punto di forza negli ultimi anni. In termini di motore invece abbiamo qualcosa in più, sarà estremamente importante fare bene in qualifica“, ha concluso il francese.