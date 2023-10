F1 GP Brasile San Paolo 2023, qualifiche venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Il ventesimo appuntamento con il Mondiale di F1 è il GP del Brasile 2023 nello stato di San Paolo: sul circuito sudamericano torna per il sesto e ultimo weekend il format della sprint: per la terza volta negli ultimi quattro, infatti, il programma viene modificato rispetto a quello consueto, ecco di seguito l’orario, le informazioni su diretta tv e streaming e quelle sul canale di riferimento per quanto riguarda il venerdì in cui si terranno già le qualifiche.

Si parte alle ore 15.30 (orario italiano) di venerdì 3 novembre con la prima nonché unica sessione di prove libere, alle ore 19.00 arriva il grande appuntamento con le qualifiche e dunque con la caccia alla pole che andrà a stabilire la griglia di partenza, che sarà direttamente valida per la gara di domenica. La diretta tv di FP1 e qualifiche sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, invece le qualifiche saranno trasmesse anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it come al solito vi proporrà la diretta testuale dei due appuntamenti giornalieri.

PROGRAMMA SPRINT RACE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 3 novembre 2023

ore 15.30 Prove libere 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 19.00 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1