Firenze, Nardella: “Gara pubblica per lo stadio Franchi andata bene”

“La gara pubblica degli stadi è andata a buon fine e sono arrivate due proposte. Lo stadio di Firenze è monumento nazionale, opera di un grandissimo architetto come Nervi. Se lo Stato lo definisce monumento nazionale e nessun privato investe, allora è lo Stato a dover mettere le risorse perché è vincolato e non ci sarà nessun privato disposto a investire denaro“. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dichiarato nel suo intervento a Metropolis su Repubblica tv. “Abbiamo comunque trovato 150 milioni da mettere a gara per restaurare quello che è un monumento nazionale ed un simbolo di Firenze. Questa notizia di oggi può portare Firenze ad essere lo scenario per i prossimi Europei di calcio. Non è possibile che tutti i paesi abbiano trovato una soluzione sugli stadi e solo noi non l’abbiamo fatto“.