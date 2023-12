MOVIOLA – Cagliari-Sassuolo, Ruan Tressoldi ne combina un’altra: calcio in faccia ed espulsione

Ruan Tressoldi ne combina un’altra delle sue. Nel corso del secondo tempo di Cagliari-Sassuolo, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il difensore neroverde entra in maniera scomposta e rifila un calcio in faccia a Gianluca Lapadula. L’arbitro Mariani di Aprilia non può fare altro che estrarre il cartellino giallo, è il secondo per Ruan, e quindi arriva la conseguente espulsione. Tressoldi aveva già rischiato nel corso del primo tempo quando, sempre con Lapadula, aveva sbracciato all’interno dell’area di rigore rischiando di procurare calcio di rigore.