Calcio: Osimhen vince il Pallone d’Oro africano 2023

Il centravanti del Napoli Victor Osimhen si aggiudica il Pallone d’Oro africano 2023, premio che va al miglior giocatore di questo continente, assegnato ogni anno dalla Caf, la confederazione calcistica africana. “Grazie a tutti, Dio vi benedica“, le prime parole dell’attaccante nigeriano al momento di ricevere il premio. Gli altri due finalisti del premio erano l’egiziano Mohamed Salah, attaccante del Liverpool e vincitore nel 2018 e 2018, e il marocchino Achraf Hakimi, esterno del Psg.

Ladies & gentlemen, here's your 2023 Men's Player of the Year. ✌️@victorosimhen9 🦅#CAFAwards2023 pic.twitter.com/YMRmvbxYCG

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023