Fiorentina-West Ham, Italiano: “Speriamo di essere noi a gioire, i dettagli faranno la differenza”

“C’è grande emozione ed orgoglio per essere arrivati in questa finale, dopo un percorso incredibile con quattordici partite fatte, dove abbiamo incontrato squadre di livello e forti. Penso, insieme alla squadra, di aver meritato questa finale e la possibilità di alzare un trofeo internazionale”. Con queste parole, affidate al sito ufficiale della Fiorentina, il tecnico gigliato Vincenzo Italiano esprime le sue sensazioni a poche ore dalla finale di Conference League fra i viola e gli inglesi del West Ham, in programma questa sera a Praga. “Il West Ham ha qualità, forza, giocatori importanti, un allenatore bravo e con esperienza, è una squadra che temiamo, che abbiamo studiato, così come anche loro hanno visto i nostri pregi e difetti, il dettaglio farà la differenza e speriamo di essere noi a gioire”, ha concluso Italiano.