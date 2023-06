Milan, anche Theo Hernandez e Maignan salutano Maldini sui social

A 24 ore dall’annuncio ufficiale dell’addio di Paolo Maldini al Milan, si susseguono i messaggi di saluto da parte dei calciatori nei confronti della leggenda rossonera. Dopo Rafael Leao, altre due figure fondamentali dello spogliatoio hanno utilizzato i propri profili social per salurare Maldini. “Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme”, corredato dall’hashtag “SempreMaldini” le parole del laterale di fascia sinistro. Qualcosa di simile lo ha postato Mike Maignan, che ha mostrato nelle stories la foto del suo arrivo in rossonero, proprio accanto a Maldini, Massara e all’ex amministratore delegato Gazidis, con la scritta “Sempre Milan” sovrastata da un piccolo punto di domanda.