Juventus, il Sassuolo è interessato a Ranocchia, Soulé e De Winter

Potrebbe scaldarsi in questo mese di giugno l’asse di mercato tra Juventus e Sassuolo. Come riporta il Corriere dello Sport, il club neroverde sarebbe interessato ad alcuni giovani di proprietà dei bianconeri come Filippo Ranocchia (quest’anno in prestito al Monza), Matias Soulé e Koni De Winter (di ritorno dalla stagione con la maglia dell’Empoli). Come riporta Sky, la società bianconera segue con interesse Davide Frattesi, che si è messo in luce in queste ultime due stagioni. La valutazione è di 30 milioni.