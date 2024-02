Fiorentina, ufficiale: Belotti in prestito fino a giugno

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Belotti dall’ A.S. Roma”. Lo annuncia la società viola all’indomani dell’arrivo del centravanti azzurro a Firenze. “Belotti, nato a Calcinate il 20 dicembre del 1993, in Serie A, oltre a quella della Roma, ha indossato anche le maglie del Palermo e del Torino realizzando più di 100 gol nella massima serie. Il nuovo attaccante della Fiorentina ha collezionato anche 44 presenze con la Nazionale maggiore italiana segnando 12 gol, Nazionale con cui si è laureato Campione d’Europa nel 2021”, si legge nel comunicato. Per Belotti è la quarta società diversa nel massimo campionato, dopo Palermo, Torino e appunto Roma. Il Gallo va a rinforzare un reparto offensivo che fin qui, con Beltran e Nzola, non è riuscito a far registrare numeri convincenti sotto porta. Per Beltran quattro i gol in campionato, due in più dell’ex Spezia.