Riyadh Season Cup, niente sfida Ronaldo-Messi: infortunio al polpaccio per il portoghese

Doveva essere la ‘The Last Dance’ di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, l’amichevole tra Al-Nassr e Inter Miami in programma oggi. Ma l’attaccante portoghese, che era già stato costretto a rinunciare alla trasferta in Cina, non sarà a disposizione per un infortunio al polpaccio. “Cristiano è nelle fasi finali del suo recupero prima di rientrare in squadra. Ci aspettiamo che torni con la squadra nei prossimi giorni. Quindi ovviamente mancherà per la partita”, ha detto il tecnico Castro in conferenza stampa.