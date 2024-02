Calcio, Malesani: “Ho deciso di smettere di allenare nel 2020, ora mi definisco pensionato”

“Ho smesso da poco di lavorare e ora mi definisco pensionato. Ho ceduto anche l’attività legata all’ultima professione a cui mi ero dedicato, ovvero l’enologia con la cantina che avevo aperto in Valpolicella. Ora mi godo la bicicletta che è da sempre una mia grande passione, gli amici storici e il golf che pratico la mattina”. A raccontarlo è Alberto Malesani, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con Rds. “Nel 2020 – spiega – ho deciso di smettere di allenare; era la fine naturale del mio percorso; mi sarebbe piaciuto allenare qualche nazionale. Ho avuto contatti con qualche squadra nazionale all’esterno, ma poi non si è concretizzato nulla. Era l’ultimo tassello della mia carriera, ma è andata così: ero in contatto con la nazionale greca e con quella albanese e in Grecia ci sarei ritornato molto volentieri, perché i due anni che ho vissuto lì mi hanno fatto capire che anche lì ci sono giovani fortissimi che non vengono valorizzati”.

“Ad oggi sono uno spettatore con un po’ di competenza del mondo del calcio; mi piace vedere l’evoluzione tecnico-tattica che migliora di anno in anno nel nostro campionato, il resto non mi interessa -spiega Malesani-. E’ stata la mia vita per tantissimi anni, ho dato tanto e non posso né voglio cancellare nulla, ma ad oggi guardo tutto un po’ da più lontano. Il calcio lascia amicizie e rapporti, non tantissimi ma quei pochi sono buoni”.