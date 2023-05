Fiorentina-Udinese, Italiano: “Dobbiamo tornare a vincere, vogliamo fare bene”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato in conferenza stampa la sfida casalinga contro l’Udinese che attende i suoi ragazzi: “Scenderemo in campo con lo spirito di voler ancora aggiungere punti alla nostra classifica, con grande voglia di fare bene e di tornare a vincere perché è un bel po’ che non otteniamo un successo. Questo impegno di campionato, come nell’ultimo periodo, ci deve far trovare pronti, perché abbiamo ancora bisogno di punti e possiamo mettere apposto una classifica che da qui alla fine può darci ancora qualche bella soddisfazione. Ci attende una sfida contro una squadra tosta, e dobbiamo cercare di fare bene. Loro sono difficili da affrontare, sono in un buon momento, forti fisicamente, giocano, propongono, hanno giocatori che si stanno esprimendo bene e quindi sarà una partita difficile e dove entrambe le squadre si giocheranno molto perché vogliono vincere. Il gruppo deve essere compatto, non conta chi gioca o chi non gioca. Dobbiamo gestire al meglio gli impegni ravvicinati e in vista del ritorno di Conference a Basilea”.