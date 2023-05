MotoGP GP Francia, Bagnaia: “Momento di tensione con Marquez, ma i duelli mi piacciono”

“C’è stato un momento di tensione con Marc Marquez, ho cercato di chiudere il distacco e sono riuscito a prendermi il terzo posto”. Lo ha detto Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo il terzo posto nella ‘sprint race’ del Gp di Francia. Ci sono state polemiche per il contatto in pista tra il campione del mondo e Marc Marquez. “Sottolineo per prima cosa che questi duelli a me piacciono, le gare sono così. Per i sorpassi bisogna anche essere aggressivi. Quello he fa arrabbiare è il metro di giudizio, se a me dai penalità a Jerez bisogna fare lo stesso. Ma è stata una bella lotta, speravo di vincere. I primi giri ho faticato, non riuscivo ad assere veloce come Jorge. Finire sul podio è sempre importante“, ha proseguito su Sky Sport. “Nei primi giri è andata bene, poi la gomma dietro si è scaldata tantissimo, poi sono riuscito a riprenderee il passo. Bisognerà domani trovare una strategia diversa sulle gomme. Martin aveva un passo veloce. Vedremo domani che cambia sempre tutto”, ha concluso.