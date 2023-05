Pagelle Cagliari-Palermo 2-1: voti e tabellino Serie B 2022/23

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Palermo, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6; Goldaniga 6, Deiola 6.5 (31′ st Kourfalidis 6), Dossena 5.5 (23′ st Obert 6); Zappa 5.5 (23′ st Di Pardo 6), Nández 6 (30′ st Rog 6), Makoumbou 6, Mancosu 6 (38′ st Lella sv), Azzi 5.5; Lapadula 7, Pavoletti 6. In panchina: Lolic, Aresti, Viola, Millico, Barreca, Luvumbo. Allenatore: Ranieri 7.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 5 (26′ st Valente 6), Nedelcearu 6, Marconi 5; Buttaro 6, Segre 6.5, Gomes 6.5 (37′ st Damiani sv), Verre 6 (27′ st Vido 5), Sala 5.5 (27′ st Aurelio 6); Tutino 6.5 (15′ st Bettella 6), Soleri 5.5. In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Broh, Štulac, Šaric. Allenatore: Corini 6.

ARBITRO: Valeri di Roma 6.5.

RETI: 16′ pt Segre, 25′ pt Deiola, 19′ st Lapadula.

NOTE: pomeriggio piovoso, terreno in buone condizioni, spettatori 15.502 per un incasso di 238.234 euro.

Espulso Marconi all’11’ st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Zappa, Mateju, Marconi, Dossena, Lella.

Angoli: 7-9.

Recupero: 2′-5′.