Conference League, fuori il Basilea: bene per la Fiorentina, sarà teste di serie nel sorteggio

Il Basilea esce dalla Conference League, dopo aver sfiorato la finale nella passata edizione. Decisiva la sfida contro i Kazaki del Tobol a cui, dopo la vittoria all’andata, basta anche la sconfitta per 1-2 per superare gli svizzeri. La Fiorentina ne potrebbe quindi trarre dei benefici, avendo la certezza di essere testa di serie al sorteggio per i playoff che si terrà il 7 agosto. Il club viola scanserà quindi club del calibro di Eintracht Francoforte, Lille, Aston Villa ed eventualmente, in caso di loro qualificazione: AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Brugge, Fenerbahçe, PAOK, Partizan. A queste aggiungiamo Olympiacos e Slavia Praga nel caso queste ultime dovessero retrocedere dall’Europa League.