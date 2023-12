Fiorentina: si punta al recupero di Bonaventura

Seduta di allenamento in due gruppi per la Fiorentina al Viola Park a Bagno a Ripoli, a due giorni di distanza dal successo ottenuto ai danni del Verona. Per Biraghi e compagni lavoro suddiviso fra una prima parte dedicata al riscaldamento fisico-atletico e una seconda incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche. Non hanno effettuato allenamento con i propri compagni gli infortunati Dodo e Nico Gonzalez, con seduta personalizzata per Bonaventura, che è reduce da problemi a un tallone, che si trascina da oltre una settimana. L’obiettivo dello staff medico e tecnico gigliato è recuperare pienamente proprio il numero 5 per la gara di campionato in programma venerdì prossimo a Monza contro i brianzoli. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni anche di Riccardo Sottil, uscito domenica scorsa al termine del primo tempo per il riacutizzarsi di problematiche muscolari che già lo aveva colpito nelle scorse settimane.

“Sapevo che questa sarebbe stata una stagione importante per la mia carriera – ha raccontato il centrocampista viola Arthur, al portale brasiliano Uol -. Venivo da un anno complicato, dove a causa di un infortunio non avevo praticamente mai giocato. Sapevo che avrei dovuto decidere il mio futuro con attenzione ed è per questo che ho scelto la Fiorentina. Avevo bisogno di continuità anche per ritrovare la maglia della Nazionale brasiliana. La Fiorentina si adatta molto al mio stile di gioco: a Firenze riesco a mostrare il meglio del mio calcio”.