Wenger sul Mondiale per Club: “La nuova formula aiuterà a crescere tanti club”

Arsene Wenger si schiera a favore della nuova formula del Mondiale per Club, che esordirà nel 2025. Fra due stagioni il nuovo Mondiale, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, vedrà affrontarsi 32 squadre provenienti da tutte le sei confederazioni calcistiche. Saranno dodici i team europei e ci si baserà sul ranking Fifa per la qualificazione. “La nuova formula avrà un grande impatto positivo sul calcio e sulle società partecipanti. Il calcio diventerà globale e le confederazioni rafforzeranno il loro status, soprattutto quelle minori che potranno avvicinarsi al calcio Europeo in termini di competizione ai massimi livelli“, le parole di Wenger.