FA Cup 2022/2023: Mac Allister entra e fa doppietta, il Brighton dilaga a Middlesbrough, fuori Nottingham e Bournemouth

Continuano i trentaduesimi di finale di FA Cup 2022/2023. Mac Allister trascina il Brighton ai sedicesimi con una doppietta nel secondo tempo. I ragazzi di De Zerbi battono 5-1 a domicilio il Middlesbrough grazie alle reti di Gross, Lallana, Undav e la doppietta del neo campione del mondo. Avanti il Fulham che batte 2-0 in trasferta l’Hull City. Decisivi i gol di Kurzawa e James. Tante sorprese nella più celebre competizione inglese. Esce il Bornemouth, che perde 4-2 in casa contro il Burnley, club storico ma che ad oggi milita in Championship. Crolla il Nottingham Forest che viene asfaltato 4-1 dal Blackpool, club che si trova in zona retrocessione in Championship.