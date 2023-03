Fiorentina, Saponara: “Sogno di alzare un trofeo. Astori? Cerco di seguire il suo esempio”

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno, toccando vari temi tra cui la sua esperienza toscana: “Durante la stagione abbiamo ottenuto una consapevolezza tale che ora l’idea di alzare un trofeo con la Fiorentina mi sfiora. Tempo fa invece non ci pensavo. Sarebbe un sogno, ma sappiamo che possiamo giocarcela sia in Europa League che in Coppa Italia, perciò è giusto crederci. A inizio stagione ci avremmo messo la firma per trovarci in una situazione simile, anche se quei punti che abbiamo lasciato per strada negli ultimi mesi oggi ci avrebbero fatto comodo per puntare all’Europa“.

“Credo che la squadra abbia sempre espresso il proprio gioco, ma in alcune partite era mancata incisività, per cui pur producendo non riuscivamo a raccogliere punti – ha proseguito Saponara, che poi ha parlato del Lech Poznan – E’ un avversario che non conosciamo benissimo e ciò può creare alcune difficoltà. Ci aspetta un doppio confronto molto duro“. Infine, su Astori: “Per tutti noi era un punto di riferimento. Cerco di seguire il suo esempio ed essere ogni giorno un fratello ma anche un amico per i miei compagni di squadra“.