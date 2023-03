Bojan Krkic lascia il calcio, l’ex talento del Barcellona si ritira a soli 32 anni

L’ex talento del Barcellona, Bojan Krkic, lascia ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni. L’attaccante ha vissuto una carriera molto particolare, passando da promessa del calcio ad oggetto misterioso nell’arco di pochi anni. L’etichetta di ‘nuovo Messi’ probabilmente è stata troppo difficile da sopportare per lo spagnolo, che è stato il giocatore più giovane ad esordire in Champions League a 17 anni e 25 giorni e poi anche quello più giovani a realizzare un gol nella competizione europea. Dopo l’addio al Barcellona ha fatto diverse esperienze in giro per il mondo, indossando le maglie di Roma, Milan, Ajax City, Mains, Alaves, Montreal e Vissel Kobe.

Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 al Guardian rivelò i motivi della sua involuzione sul terreno di gioco: “Mi piace viaggiare, Con il mio lavoro ho la fortuna di poter conoscere il mondo. Avevo attacchi d’ansia prima di giocare, ma nessuno voleva parlarne. Al mondo del calcio queste cose non interessano. Ci sono forze che non riesci più a controllare, opinioni che non riesci a far tacere, gelosie e chiunque può avvicinarsi a te. Non devi farti travolgere, ma non è semplice. Serve una bella corazza, ma oggi i giocatori sono esposti globalmente sempre più giovani”.