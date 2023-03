Sinner: “Ottimo inizio di stagione, Alcaraz più forte di me ma posso arrivare al suo livello”

Jannik Sinner sta preparando l’esordio nel Masters 1000 di Miami per concludere il back to back di tornei in America, dopo la semifinale ad Indian Wells persa contro Alcaraz. Ottimo inizio di stagione per l’altoatesino che ha analizzato i suoi miglioramento nei primi mesi del 2023: “Ho iniziato la stagione abbastanza bene con la vittoria di Montpellier, poi ho fatto Finale a Rotterdam e semifinale a Indian Wells. Sono molto contento di essere in grado di competere al massimo fin dall’inizio. Mi sento più forte rispetto a un anno fa e per continuare a progredire devo migliorare nelle scelte che faccio durante lo scambio. Se gioco il mio miglior tennis posso competere con tutti”

Sinner infine chiude parlando della rivalità con Alcaraz: “È fantastico affrontarlo perché le nostre partite sono sempre molto dure e lui mi spinge al limite. È in queste partite che impari di più e lui è un grande stimolo per migliorare. Quello che sta facendo è impressionante perché essere nuovamente n.1 del mondo è un grande merito. Ora è a un livello più alto del mio, ma penso di poterci essere anch’io se continuo a lavorare come sto facendo. So di avere il potenziale per farlo e sono molto fiducioso del percorso che sto seguendo“.