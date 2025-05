Il Real Madrid ha annunciato di aver messo sotto contratto, per le prossime sei stagioni, il difensore Trent Alexander-Arnold dal Liverpool: è il primo colpo dell’era Xabi Alonso.

Il Real Madrid mette a segno il primo grande colpo di mercato dell’era Xabi Alonso (e, di conseguenza, del dopo Carlo Ancelotti). E’ arrivata, infatti, oggi, l’ufficialità, attesa da tempo, per il passaggio di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool alle ‘Merengues’.

